Владивосток, 28 февраля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Приморье за минувшие выходные 26−27 февраля зарегистрировано 78 ДТП, в которых погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

Валерий Горелых ДТП

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Зафиксировано 68 ДТП с материальным ущербом, десять — с пострадавшими: три человека погибли, 18 получили различные травмы.

Повреждено 141 транспортное средство.

«Основным нарушением выходных дней, спровоцировавшим автоаварии с тяжелыми последствиями, стал выезд на полосу встречного движения», — пояснили в ГИБДД.

ДТП со смертельным исходом зарегистрированы в Шкотовском и Яковлевском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе села Романовка Шкотовского района 27 февраля произошло ДТП со смертельным исходом.