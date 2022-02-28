Москва, , 06:51 — REGNUM Властям государств-членов Евросоюза будет разрешено проводить транзакции с Центробанком России только в случае, когда это будет «строго необходимо» для обеспечения финансовой стабильности ЕС, либо одной из стран союза. Об этом сказано в документе, опубликованном 28 февраля в Официальном журнале ЕС.

Центробанк РФ Link-tec.ru

Согласно документу, в Евросоюзе в рамках санкционных мер, направленных против России, запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ России, включая операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ России.

При условии «строгой необходимости» транзакции с ЦБ России для обеспечения финансовой стабильности одного из государств ЕС, либо Евросоюза в целом, компетентные органы могут одобрить транзакцию. Предварительно страна-член ЕС должна в обязательном порядке проинформировать другие страны, входящие в ЕС, о своём намерении предоставить такое разрешение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз намерен «заморозить» активы Центробанка России.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз решил заморозить активы Банка России