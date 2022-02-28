Москва, 28 февраля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Властям государств — членов Евросоюза будет разрешено проводить транзакции с Центробанком России только в случае, когда это будет «строго необходимо» для обеспечения финансовой стабильности ЕС либо одной из стран союза. Об этом сказано в документе, опубликованном 28 февраля в Официальном журнале ЕС.

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Согласно документу, в Евросоюзе в рамках санкционных мер, направленных против России, запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ России, включая операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ России.

При условии «строгой необходимости» транзакции с ЦБ России для обеспечения финансовой стабильности одного из государств ЕС либо Евросоюза в целом компетентные органы могут одобрить транзакцию. Предварительно страна — член ЕС должна в обязательном порядке проинформировать другие страны, входящие в ЕС, о своём намерении предоставить такое разрешение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз намерен «заморозить» активы Центробанка России.