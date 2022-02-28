Пекин, 28 февраля, 2022, 06:49 — ИА Регнум. По данным Государственного почтового бюро Китая, в почтовой отрасли Китая в январе наблюдался устойчивый рост выручки от бизнеса и объема обработанных посылок, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Трое из Простаквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Почтальон Печкин

По данным бюро, в прошлом месяце сектор заработал более 127,11 млрд юаней (около $20,1 млрд), что на 8,7% больше, чем годом ранее за тот же период.

Курьерские компании Китая обработали 8,77 млрд посылок в январе, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Их совокупный доход от бизнеса за этот период достиг 91,73 млрд юаней, увеличившись на 5,7% в годовом исчислении.

Бюро ожидало, что выручка курьерской отрасли достигнет 1,16 трлн юаней в 2022 году, что на 12% больше, чем в предыдущем году, при этом объем обработанных посылок составит 122,5 млрд единиц.