Найроби, , 06:44 — REGNUM Китайский производитель телефонов Xiaomi запустил серию Redmi Note 11 на кенийском рынке, продвигая наследие серии Redmi Note тремя совершенно новыми устройствами: Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S и Redmi Note 11, сообщает агентство Синьхуа.

Redmi Note 8 Mistore-russia.ru

Генеральный директор Xiaomi в Кении Чжан И сказал, что серия Redmi Note 11 обновляет систему камер, скорость зарядки и дисплей, делая производительность смартфонов флагманского уровня более доступной для клиентов.

«Все варианты Redmi Note 11S и Redmi Note 11 будут доступны на рынке немедленно, но варианты Redmi Note 11 Pro будут доступны с начала марта», — сказал Чжан в заявлении, опубликованном в Найроби, столице Кении.

Смартфоны будут доступны по цене от 19 999 шиллингов (около $176) и до $308 в зависимости от спецификации.