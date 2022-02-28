Пекин, 28 февраля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Поставки мобильных телефонов в Китае упали на 17,7% в годовом исчислении до 33,02 млн единиц в январе, согласно отчету Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), передает агентство Синьхуа.

Stuart Frisby Мобильный телефон

В прошлом месяце было выпущено в общей сложности 30 новых моделей, что на 43,4% меньше, чем годом ранее за аналогичный период, сообщил CAICT, научно-исследовательский институт при Министерстве промышленности и информационных технологий.

Китайские бренды продолжали доминировать на внутреннем рынке мобильных телефонов. Их поставки превысили 25,65 млн единиц, что составляет 77,7% от общего объема поставок. Согласно данным, в январе китайские бренды выпустили 26 моделей телефонов, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом году поставки мобильных телефонов в Китае выросли на 13,9% по сравнению с 2020 годом и составили 351 млн единиц.