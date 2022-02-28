Пекин, 28 февраля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Китай начал общенациональное объединение базовых пенсионных фондов с 1 января этого года, сообщил замминистра финансов Юй Вэйпин, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Этот шаг позволит переводить пенсионные фонды из регионов с профицитом в регионы с дефицитом, сказал Юй на пресс-конференции 22 февраля, добавив, что министерство разрабатывает соответствующие документы и усилит руководство для населенных пунктов.

Чиновник из Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая Ци Тао сказал, что этот шаг позволит гарантировать, что пенсионеры в менее развитых регионах будут получать свои пенсии своевременно и в достаточном объеме.

По словам Ци, все китайские регионы реализовали объединение пенсионных фондов на региональном уровне в конце 2020 года, но этого оказалось недостаточно. Разрывы в экономическом развитии и различия в возрастной структуре населения привели к избытку пенсионных фондов в одних регионах, а также к трудностям с выплатой в других.

По его словам, после создания общенациональной системы объединения будет усилено единое управление пенсионной политикой, пенсионными услугами и информационными системами.