Брюссель, , 06:37 — REGNUM Решение о закрытии своего воздушного пространства для любых российских самолётов принял Евросоюз. Об этом 28 февраля сообщается в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Закрытое небо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Любым воздушным судам, находящимся в эксплуатации у российских авиаперевозчиков, или любым воздушным судам, зарегистрированным в России, или любым воздушным судам, не зарегистрированным в России, которые находятся в собственности либо зафрахтованы, или иным образом контролируемым любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом запрещено приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза.

Уточняется, что компетентные органы могут в виде исключения выдать разрешение на пролёт, взлёт или посадку российского воздушного судна в ряде случаев. В частности, такое возможно в отношении судна, совершающего перелёт в гуманитарных целях, либо в других строго регламентированных целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении властей Кипра закрыть своё воздушное пространство для российских самолётов.

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