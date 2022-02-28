Пекин, 28 февраля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Поставки телефонов 5G в Китае снизились на 3,5% в годовом исчислении до более чем 26,32 млн единиц в январе этого года, показали данные Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Этот объем составил 79,7% от общего объема поставок мобильных телефонов в стране за этот период, сообщил CAICT, научно-исследовательский институт при Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

В январе в общей сложности 15 недавно выпущенных моделей мобильных телефонов были телефонами с поддержкой 5G, что составляет 50% от всех недавно выпущенных моделей телефонов.

Данные показали, что в 2021 году Китай отгрузил 266 миллионов единиц телефонов 5G, что на 63,5% больше, чем в 2020 году.