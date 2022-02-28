Чэнду, Китай, 28 февраля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор провинции Ганьсу на северо-западе Китая Сун Лян предстал 45 февраля перед Промежуточным народным судом города Лэшань провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Cnbc.com Юань

Сун воспользовался своим положением, чтобы помочь другим в открытии малого бизнеса, получении кредитов и открытии сельских банков в период с 2003 по 2020 год, говорится в обвинительном заключении. Взамен Сун прямо или косвенно принял деньги и подарки на сумму более 79,68 млн юаней (около $12,59 млн).

Прокуроры представили доказательства, которые, в свою очередь, были изучены обвиняемым и его адвокатами. Каждая сторона представила свой собственный полный отчет о событиях. В своем заключительном слове Сун признал себя виновным и выразил раскаяние.

В судебном процессе приняли участие более 50 человек, включая законодателей, политических советников и представителей общественности. Приговор будет оглашен позднее.