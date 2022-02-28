Казань, 28 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Арбитраж Татарии в рамках личного банкротства бывшего главы лопнувшего «Татфондбанка», экс-министра финансов Татарии Роберта Мусина 30 марта 2022 года повторно рассмотрит претензии конкурсного управляющего кредитной организации-банкрота — ТФБ. Речь идёт о сумме в 419,9 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

ProKazan Татфондбанк

Требование на пересмотр отправили после того, как в рамках другого судебного спора было удовлетворено заявление ТФБ и банковские операции, совершенные ООО «Роял Тайм Групп» по счету в этом же банке за 5 и 7 декабря 2016 года, были признаны недействительными сделками. Речь шла о суммах 301 627 009,27 рубля и 287 392 708,43 рубля.

Напомним, весной 2017 года «Татфондбанк» лишился лицензии, потянув за собой ещё ряд аффилированных с ним банков. Это спровоцировало банковский кризис в республике. ТФБ на момент краха был 42-м месте в России по размеру капитала. В нём существенную долю имели власти региона.

В ходе процедуры конкурсного производства были выявлены многочисленные нарушения в ТФБ. Позднее экс-глава банка Роберт Мусин был осужден на 12 лет колонии строгого режима за злоупотребление полномочиями. К нему также частично были удовлетворены гражданские претензии на 23,3 млрд рублей.