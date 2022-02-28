Лхаса, Китай, 28 февраля 2022, 06:29 — REGNUM Китайские астрономы планируют построить новую обсерваторию субмиллиметровых волн на Тибетском нагорье, известном как «крыша мира», сообщает агентство Синьхуа.

Телескоп
Телескоп

Предложенный Нанкинской обсерваторией Цзыцзиньшань Китайской академии наук, проект обсерватории включает в себя новый субмиллиметровый волновой телескоп диаметром 15 метров, который больше, чем самый современный 13,7-метровый радиотелескоп Китая. После двух лет мониторинга исследователи выбрали участок в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе, основной частью которого является бассейн Кайдам в северо-западной провинции Цинхай, со средней высотой 3000 метров.

Обсерватория Пурпурной горы установила первый в стране миллиметровый телескоп в 1990-х годах на своей наблюдательной станции в Цинхае. Планируемый телескоп на субмиллиметровых волнах позволит Китаю создать передовую базу астрономических наблюдений и сделать более важные открытия, говорится в заявлении обсерватории.

Субмиллиметровая астрономия относится к астрономическим наблюдениям, проводимым в области электромагнитного спектра с длинами волн примерно от 0,3 до 1 миллиметра.