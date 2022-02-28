Лхаса, Китай, 28 февраля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Китайские астрономы планируют построить новую обсерваторию субмиллиметровых волн на Тибетском нагорье, известном как «крыша мира», сообщает агентство Синьхуа.

Телескоп

Предложенный Нанкинской обсерваторией Цзыцзиньшань Китайской академии наук, проект обсерватории включает в себя новый субмиллиметровый волновой телескоп диаметром 15 метров, который больше, чем самый современный 13,7-метровый радиотелескоп Китая. После двух лет мониторинга исследователи выбрали участок в Хайси-Монголо-Тибетском автономном округе, основной частью которого является бассейн Кайдам в северо-западной провинции Цинхай, со средней высотой 3000 метров.

Обсерватория Пурпурной горы установила первый в стране миллиметровый телескоп в 1990-х годах на своей наблюдательной станции в Цинхае. Планируемый телескоп на субмиллиметровых волнах позволит Китаю создать передовую базу астрономических наблюдений и сделать более важные открытия, говорится в заявлении обсерватории.

Субмиллиметровая астрономия относится к астрономическим наблюдениям, проводимым в области электромагнитного спектра с длинами волн примерно от 0,3 до 1 миллиметра.