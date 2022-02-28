Пекин, , 06:25 — REGNUM Китайские исследователи успешно культивировали ароматное сорго, используя технологию редактирования генов CRISPR/Cas9, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Образцы растений в генном банке CIAT

Аромат — важное качество в пище. Например, рис с жасмином пользуется популярностью у потребителей благодаря своему аромату и соответственно более высокой цене. Предыдущие исследования показали, что летучее ароматическое соединение под названием 2-AP способствует ароматизации риса. Ген под названием BADH2 может регулировать накопление 2-AP, вызывая неприятный запах у сельскохозяйственных культур.

Исследователи из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук использовали технологию редактирования генов CRISPR/Cas9, чтобы отключить ген SbBADH2 в сорго, вариант BADH2, регулирующий аромат сорго. Согласно исследованию, опубликованному в Журнале интегративной биологии растений, семена и листья сорго, отредактированного геном, имеют значительно более высокое накопление 2-AP и пахнут «цветочно» и сладко.

Исследователи высушили листья дикого сорго и отредактированного геном растения, измельчили их в порошок и смешали с кормом для кроликов. Кроликов больше привлекал корм с ароматным сорго, и они ели больше. Исследовательская группа оптимистично настроена на то, что генетически отредактированный сорт может поддержать животноводство.

Сорго широко используется в производстве вина и уксуса в Китае. В экспериментах по улучшению вкуса и качества ликера исследовательская группа также начала эксперименты по пивоварению с использованием ароматного сорго.