Хабаровск, , 06:42 — REGNUM В Хабаровском крае для ФАПов и амбулаторий закуплено 65 единиц оборудования на почти 40 млн рублей.

ФАП Sakha.gov.ru

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Обновление медтехникой прошло по программе «Модернизация здравоохранения Хабаровского края».

По информации телеграм-канала губернатора Михаила Дегтярева, в числе нового оборудования поступили: маммограф цифровой (село Некрасовка), рентген аппарат (Некрасовка), аппараты УЗИ — два (Тополево, Некрасовка), кресла гинекологические — 19 штук (все ФАПы), 21 электрокардиограф (ФАПы и амбулатории), два кольпоскопа (Некрасовка, Тополево), передвижной флюорограф.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Приморье разработаны и запущены 17 ведомственных проектов, которые реализуются в пилотных медучреждениях края.