Якутск, , 06:32 — REGNUM Массированная поддержка Украины со стороны США и стран Запада не оставила жителям ЛНР и ДНР шансов на мирную жизнь. Такое мнение высказал глава столицы Якутии Евгений Григорьев, сообщается на сайте мэрии.

Специальная военная операция России по защите Донбасса. 0500. 28.02.2022 © ИА REGNUM

«Мы все глубоко переживаем события последних дней, с волнением смотрим новости, ожидаем скорейшего завершения спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации Украины. Мы понимаем, что массированная поддержка украинских неонацистов со стороны официальных властей Украины, США, других стран Запада, накачка страны современным зарубежным вооружением, планы по вступлению в НАТО, не оставляли для жителей братских Луганской и Донецкой народных республик шансов на мирную жизнь», — считает Евгений Григорьев.

Он подчеркнул, что специальная операция в Донбассе — это единственный возможный выход в такой ситуации и непростое решение руководства России и президента Владимира Путина.

«Главная цель спецоперации — предотвратить эскалацию большой войны Украины против ЛНР и ДНР, защитить мирных жителей, поставить заслон на пути разрастания милитаризма и национализма, угрожающего безопасности вновь признанных республик и жителей самой Украины. В этот сложное время призываю всех проявить сплоченность и мужество, не допускать провокаций», — отметил мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР проводится с 24 февраля.