Якутск, 28 февраля, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Массированная поддержка Украины со стороны США и стран Запада не оставила жителям ЛНР и ДНР шансов на мирную жизнь. Такое мнение высказал глава столицы Якутии Евгений Григорьев, сообщается на сайте мэрии.

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 0500. 28.02.2022

«Мы все глубоко переживаем события последних дней, с волнением смотрим новости, ожидаем скорейшего завершения спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации Украины. Мы понимаем, что массированная поддержка украинских неонацистов со стороны официальных властей Украины, США, других стран Запада, накачка страны современным зарубежным вооружением, планы по вступлению в НАТО не оставляли для жителей братских Луганской и Донецкой Народных Республик шансов на мирную жизнь», — считает Евгений Григорьев.

Он подчеркнул, что специальная операция в Донбассе — это единственный возможный выход в такой ситуации и непростое решение руководства России и президента Владимира Путина.

«Главная цель спецоперации — предотвратить эскалацию большой войны Украины против ЛНР и ДНР, защитить мирных жителей, поставить заслон на пути разрастания милитаризма и национализма, угрожающего безопасности вновь признанных республик и жителей самой Украины. В это сложное время призываю всех проявить сплоченность и мужество, не допускать провокаций», — отметил мэр Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперации России по просьбе ДНР и ЛНР проводится с 24 февраля.