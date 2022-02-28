Новосибирск, 28 февраля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В Новосибирской области назначен министр юстиции. Об этом в ходе оперативного совещания сегодня, 28 февраля, сообщил губернатор Андрей Травников.

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Эту должность заняла Татьяна Деркач. До сегодняшнего дня обязанности министра исполняла Татьяна Кириенкова.

Кроме того, пост министра науки и инновационной политики Новосибирской области занял Вадим Васильев.

Напомним, что в ноябре 2021 года должность министр науки и инновационной политики региона покинул Алексей Васильев.

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