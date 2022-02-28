Благовещенск, , 06:15 — REGNUM Глава Благовещенска Олег Имамеев нарушил бюджетное законодательство. Отступление от закона он допустил при оплате работ по реализации программы по благоустройству территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе прокуратуры региона.

Штраф

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Нарушение зафиксировано в мае 2021 года при расходовании межбюджетных трансфертов. В Благовещенске не выполнили условия софинансирования, на основании которых предоставляются средства на благоустройство.

В отношении главы города возбудили дело об административном правонарушении по статье 15.15.3 КоАП РФ (нарушение порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов). Олег Имамеев оштрафован на 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на федеральные деньги в 2021 году благоустроены 77 объектов. Работы велись в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».