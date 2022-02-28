Ватикан, , 06:04 — REGNUM Готовность помочь России и Украине наладить диалог предложил Ватикан. Такое заявление сделал 28 февраля государственный секретарь (глава правительства) государства кардинал Пьетро Паролин в интервью газете La Repubblica.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кардинал выразил убеждённость в том, что ещё не поздно урегулировать разногласия единственным разумным и конструктивным способом — путём переговоров. Паролин уточнил, что Папа Римский Франциск, который внимательно следил за ситуацией вокруг Украины, всегда готов оказать помощь двум конфликтующим сторонам снова встать на путь диалога.

Во время воскресной проповеди на площади Святого Петра понтифик призвал к солидарности с украинским народом и к прекращению войны. Кроме того, папа Римский 25 февраля лично посетил посольство России в Ватикане, нарушив все протокольные процедуры. По словам посла России в Ватикане Александра Авдеева, понтифик хотел лично задать волнующие его вопросы о происходящем в Донбассе и на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что папа Римский опубликовал в своём Twitter антивоенный пост на русском языке.

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