Новосибирск, , 05:58 — REGNUM В Новосибирской области 2 марта будут проверять систему оповещению населения. Об этом сообщили в правительстве региона.

Система оповещения. Громкоговорители cbs_fan

«2 марта 2022 года в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещению населения», — говорится в официальном сообщении.

Электросирены сработают в 10:40 (время местное). Новосибирцев просят соблюдать спокойствие и заниматься своими повседневными делами.