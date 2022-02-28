Казань, , 06:01 — REGNUM Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 20 тыс. рублей, который был наложен на авиакомпанию «Победа», отказавшуюся бесплатно посадить трёхлетнего ребёнка рядом с его матерью. Суд указал на то, что по действующему законодательству при регистрации пассажиров на рейс авиакомпания обязана принять все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира и следующего с ним ребенка в возрасте до 12 лет, передаёт ИА REGNUM.

Самолет авиакомпании «Победа» Фото facebook.com/pgpobeda.aero

В основе дела лежала история, которая произошла 24 февраля 2021 года в аэропорту «Казань» при регистрации на рейс «Казань — Санкт-Петербург». Система распределила места так, что мать летела в третьем ряду, а её трёхлетняя дочь оказалась на 29-м ряду — в самом концу самолёта. На просьбу женщины посадить её с ребенком представитель авиакомпании предложил доплатить ещё 400 рублей, заявив, что «нельзя выбирать места без доплаты». Между тем в действующих правилах перевозок прямо прописано обязательство авиакомпании принять все возможные меры для совместного размещения совершеннолетнего пассажира и следующего с ним ребёнка.

Аргументы авиакомпании, что девочку посадили рядом с мужчиной, на которого бронь была оформлена совместно, в суде веса не имели, так как родственные связи не были доказаны. Более того, суд напомнил авиаперевозчику, что «правилами №82 взимание дополнительной платы за размещение взрослых и несовершеннолетних детей в возрасте до 12 лет, не предусмотрено».

»Взимание дополнительной платы за выбор места в салоне воздушного судна с пассажира рейса и его несовершеннолетних детей является нарушением условий договора воздушной перевозки пассажира рейса, в части предоставления оплаченного места в салоне воздушного судна при наличии свободных мест на борту воздушного судна», — уточнялось в вердикте суда.

Напомним, штраф в 20 тыс. рублей в адрес ООО «Авиакомпания «Победа» был выписан управлением Роспотребнадзора по РТ в августе 2021 года. Его и пытался оспорить перевозчик.