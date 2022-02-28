Якутск, 28 февраля 2022, 06:05 — REGNUM Чиновники Якутска получили распоряжение держать на особом контроле вопрос по размещению прибывших в регион жителей Донбасса. В городе организуют пункт для размещения людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в мэрии столицы Якутии.
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Поручение поступило от мэра Евгения Григорьева. Он назвал важной задачей оказание помощи и поддержки мирным жителям из Луганской и Донецкой народных республик.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии готовы разместить около 1500 жителей Донецкой и Луганской народных республик, заявил ранее глава региона Айсен Николаев.