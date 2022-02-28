Благовещенск, , 06:00 — REGNUM В Амурской области вынесен приговор мужчине, «заминировавшему» школу в столице региона. Он также признан виновным в сбыте наркотических средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в Благовещенском городском суде.

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Инстанция подтвердила, что благовещенец сообщил о готовящемся взрыве в одной из школ города и сбыл значительные объёмы наркотиков. По двум статьям мужчину приговорили к 5,5 года заключения в колонии строгого режима и возмещению материального ущерба.

В одну из школ города он позвонил с сообщением о теракте со своего мобильного телефона. Мужчина действовал из хулиганских побуждений. Он полностью признал свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в Амурской области у учеников и студентов 22 учреждений образования отменили занятия из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах. Их искали в зданиях 16 школ, четырёх колледжей и двух вузов.