Москва, , 05:42 — REGNUM Союзников России в мировом сообществе назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 февраля в эфире телеканала «Россия-1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

На вопрос о том, остались ли у России в мире друзья, Захарова ответила утвердительно. Дипломат привела в пример Китай, который, по её словам, является настоящей страной-мировым гигантом, а не выдаёт себя за гиганта.

Напомним, Россия и Китай во время саммита 4 февраля подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В документе сказано, что державы будут совместно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран, выступать против «цветных революций» и наращивать сотрудничество в данных областях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель МИД КНР опубликовал карикатуру на ситуацию вокруг Украины и роль США в ней.

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