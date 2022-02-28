Москва, , 05:21 — REGNUM Прилёт в Женеву российской делегации во главе с руководителем МИД России Сергеем Лавровым для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека не в состоянии обеспечить Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом сообщила 27 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Захарова уточнила, что информацию про невозможность обеспечения прилёта российской делегации в Женеву сообщил лично генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Как пояснила официальный представитель МИД России, российская делегация, которую возглавляет министр иностранных дел России Лавров, должна была прибыть 1 марта в Женеву «не для участия в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека».

Однако авиаборт с делегацией из России не может отправиться в Женеву в связи с тем, что страны Европы, граничащие с Россией, закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. По мнению Захаровой, ООН обязана обеспечить прибытие российской делегации в своё отделение в Женеве в такой «кризисный для мира» момент.

«Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря. Это даже не вопрос честного или нечестного брокерства, это обязательство и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, — обеспечить работу странам-членам. Тем более в кризисный момент», — заключила Захарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США вслед за ЕС включил в санкционный список президента России Владимира Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

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