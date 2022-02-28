Благовещенск, , 05:32 — REGNUM В мае в Амурскую область поставят пять плавающих гусеничных транспортёров (ПТС). Технику будут применять для борьбы с паводками и лесными пожарами, а также на устранении их последствий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе спасения региона.

Гусеничный транспортер-тягач МТ-Т Vitaly V. Kuzmin

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Транспортёры пришлют по просьбе губернатора региона Василия Орлова, который обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Максим Ишмухамедов рассказал, что три единицы такой техники успешно использовали во время паводка в 2021 году.

«Спасатели эвакуировали людей и животных, перевозили грузы, доставляли продукты питания, воду и ГСМ. Поэтому для успешного проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ на подтопленных территориях в собственность Амурской области уже переданы пять единиц гусеничной техники. В настоящее время ПТС-М находятся на территории одного из ремонтных заводов Хабаровска, где проходят необходимое техобслуживание. Как только сойдет лёд на реках, техника будет испытана уже на плаву. После чего уже в мае поступит в область и заступит на «боевое дежурство», — сказал Максим Ишмухамедов.

Спецтранспортёры способны преодолевать широкие водные преграды, ездить по неровной и заболоченной местности, перевозить людей и большие объёмы грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году воды рек Приамурья за время паводка подтопили 103 населённых пункта в 23 муниципалитетах региона. Пострадали от наводнения 15,5 тыс. человек, повреждены почти 1,5 тыс. жилых домов.