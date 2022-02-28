Владивосток, 28 февраля, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Синоптики рассказали, какой будет погода в Приморье в начале марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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В ночь на 1 марта пройдёт снег, небольшие осадки также ожидаются 3 марта, а вот 5 марта будут более значительные.

«Не исключено, что над акваторией Японского моря может зародиться волновой циклон, который будет смещаться вдоль побережья Приморья с юга на север. Таким образом, на территории края будет наблюдаться умеренный и сильный снег, на юго-востоке и востоке не исключен очень сильный снег, метель, штормовой ветер. Учитывая, что на южном побережье температура воздуха будет близка к нулю и даже положительная, осадки во Владивостоке могут носить смешанный характер», — пояснил начальник «Примгидромета» Борис Кубай.

Отмечается, что 6 марта снега во Владивостоке не будет, а в Приморье возможен небольшой снег.

В Международный женский день в Приморье будет хорошая и относительно теплая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух районах Сахалина 28 февраля возможен сход снежных лавин.