Москва, 28 февраля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Переезжать в Якутию стали почти на 85% чаще. За 2021 год рост миграционного потока оценивается в 84,75%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе правительства республики.

Pixabay.com Население сокращается

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Эти данные глава региона Айсен Николаев представил на совещании по итогам года, которое провёл полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Темпы миграции в Якутии в три раза выше среднероссийских. В ДФО республика лидирует по показателю естественного прироста населения. Кроме того, регион отличился на Дальнем Востоке самой большой продолжительностью жизни (более 71 года) и низкой смертностью (10,8 на 1 тысячу человек).

Как сообщало ИА REGNUM, темпы естественного прироста населения Якутии позволят республике нарастить количество жителей до одного миллиона раньше, чем наступит 2030 год, заявлял Айсен Николаев в декабре 2021. Он призвал не бояться высокой мобильности населения и назвал её одним из показателей развития.