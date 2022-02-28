Минск, , 04:55 — REGNUM Предварительные результаты референдума по конституции были опубликованы Центральной избирательной комиссией в Белоруссии. Об этом 28 февраля сообщает БелТА.

Конституция Белоруссии (сс) Zscout370

По предварительным данным, всего в референдуме приняли участие 5 359 471 человек, или 78,63% граждан Белоруссии.

«За» принятие изменений и дополнений в основной закон страны проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% участников референдума, внесенных в списки для голосования."Против» проголосовали 686 165 человек или 10,07% участников референдума.

По законодательству Белоруссии, решение считается принятым, если его поддержали больше половины граждан от общего числа включённых в списки для голосования. Принятое на референдуме решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Итоговое заседание комиссии по референдуму намечено ЦИК Белоруссии на 3 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что референдум по поравкам в основной закон Белоруссии состоялся.

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