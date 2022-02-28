28 февраля 2022 | Время чтения 6 мин

Номер один в списке украинского Форбс — олигарх Ринат Ахметов и его бизнес в России.

Анастасия Степанова, , 07:31 — REGNUM В конце прошлой недели (25 февраля 2022 года) на ростовской шахте «Обуховская» произошло ЧП — под завалами оказались трое горняков. На утро 28 февраля официальной информации, что горняков освободили из подземного плена, не поступало. В свете событий в Кузбассе — привлечения к ответственности собственника за трагедию на шахте «Листвяжная» — ИА REGNUM попыталось выяснить, а кому же принадлежит «Обуховская»? Оказалось, что бенефициаром актива может быть не кто иной, как номер один украинского Форбс и единственный фигурант с Украины в мировом списке олигархов — Ринат Ахметов. Ему же могут принадлежать ещё как минимум две российские компании, связанные с угледобывающей отраслью. Подробности — в материале.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП на шахте и нарушения

Утром 25 февраля 2022 года в городе Зверево (Ростовская область) произошла авария в штреке протяженностью 120 метров — при проведении подготовительных работ произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 метров от устья выработки. Из-за завала в забое оказались трое горняков, которые несколько суток остаются в шахте пока идут спасательные работы.

Из сообщений регионального управления МЧС следует, что угрозы жизни горняков нет (есть информация, что воду и еду им передали по вентиляционной шахте) и с ними дважды в час поддерживается связь по проводному телефону.

Читайте также: Спасение горняков в Ростовской области может затянуться на несколько суток

Сама шахта работает в штатном режиме, а после инцидента возбуждено уголовное дело.

Напомним, в августе 2018 года на этой же шахте уже фиксировалось ЧП. По данным управления МЧС по Ростовской области, 16 августа «произошел взрыв взрывчатых веществ в шахте «Обуховская». Пострадавшие также были, их госпитализировали в ЦГБ г. Зверево.

Если судить по ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры России, то АО «Шахтоуправление «Обуховская» проверяли свыше 80 раз и далеко не все проверки заканчивались без протоколов. Например, в июле-августе 2021 года в ходе проверок Северо-Кавказское управление Ростехнадзора выявило «ряд нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности», в числе которых такое — «отсутствует поверка на основные измерительные каналы системы аэрогазового контроля, а именно: у датчиков горючих и токсичных газов интеллектуальные стационарные (ИТС — С02) в количестве 12 штук дата последней поверки 27.08.2019 года».

Шахта «Обуховская» (сс)Drovosekk

О шахте и её бенефициарах

Шахта «Обуховская» не просто одна из множества, она — градообразующее предприятие города Зверево. На сайте ростовской администрации в 2020 году к сообщению о визите губернатора на объект приводится справка о предприятии. Уточняется, что шахту ввели в строй в 1978 году. Её проектная мощность составляла 3 млн тонн горной породы ежегодно.

Сообщается, что с июня 2012 года акционерное общество «Шахтоуправление «Обуховская» совместно с ОАО «Донской антрацит» вошло в состав компании «ДТЭК». Остановимся на этом моменте подробнее.

В ЕГРЮЛ АО «Шахтоуправление «Обуховская» зарегистрировано в 2002 году. Его уставный капитал — 400 млн рублей. Средняя численность сотрудников на начало 2020 года — более 2,1 тыс. человек. Директором данного предприятия является Александр Черноус (экс-председатель Гуковской городской Думы). Он же возглавляет два других угледобывающих актива в городе Гуково — АО «Донской антрацит» и ООО «Сулинантрацит» (владелец — «Донской антрацит»). На «Донском антраците» работают около 900 человек.

Примечательно: по открытым данным, АО «Шахтоуправление «Обуховская» было поставщиком трёх госконтрактов на общую сумму порядка 4 млрд рублей. В базе «Контур.Фокус» указан один госконтракт на общую сумму 1 333 069 530 рублей. Подписан он был в 2016 году, то есть после переход актива к «ДТЭК».

Шахта «Обуховская» (сс)Drovosekk

Из материалов с сайта ФНС России следует, что АО «Донской антрацит» и АО «Шахтоуправление «Обуховская» на конец 2020 года принадлежали кипрской фирме Fabcell Limited. Данные на 2021−2022 годы в открытом режиме не публиковались, но аудиторское заключение, где фигурировали сведения, подписано в марте 2021 года. Весь совет директоров «Обуховской», действовавший в январе-феврале 2020 года, базировался в Киеве (Украина). В их числе был и Михаил Барабаш, который в открытых источниках указан как директор по добыче и обогащению угля «ДТЭК Энерго».

Также в документах ДТЭК от 2020 года уточняется, что «с 1 сентября 2016 года в отчетность ДТЭК Энерго не консолидируются производственные показатели ШУ Обуховская в связи с передачей предприятия в прямое управление стратегического холдинга DTEK B. V».

На сайте ДТЭК уточняется, что группа — «крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины».

"С 2007 года ДТЭК представляет Украину в Глобальном договоре ООН. Входит в состав SCM, акционером которой является Ринат Ахметов», — сообщается в документации.

По данным ФНС, по итогам 2020 года выручка «Донского антрацита» составила 1,807 млрд рублей против 2,26 млрд рублей годом ранее, при этом компания указывала оба года чистые убытки — 4,7 и 2,1 млрд рублей. Шахтоуправление «Обуховская» за эти годы указало выручку — 9 и 9,4 млрд рублей, соответственно, при чистой прибыли 2020 года — 255,511 млн рублей и 2019 года — 397,638 млн рублей.

Интересный факт: у «Обуховской» в документации по итогам 2020 года числились обязательства по двум кредитным договорам — на 489,837 млн рублей и 5,61 млрд рублей, выданных Сбербанком в сентябре 2011 года. По обоим договорам фигурировали мировые соглашения и упоминался договор залога. По состоянию на декабрь 2020 года общество имело просроченную задолженность по кредиту на 87 млн долларов США (включая проценты, пени и прочие платежи). Помимо этого, как следует из открытых источников, «Донской антрацит» и «Обуховская» в 2016 году выдали гарантии Сбербанку по кредиту для Fabcell — на 400 млн и 324 млн долларов. Срок погашения кредита истекал осенью 2021 года.

Работа Сбербанка Дарья Драй © ИА REGNUM

В августе 2021 года стало известно, что олигарх Ахметов продает ростовские активы кипрской фирме Valleyton Investments Limited. Конечный реальный бенефициар этой компании нигде не раскрывался. Газета «Коммерсант» называла владельцем офшора гражданку Армении Елену Оганесян, имя которой ничего не говорит на угледобывающем рынке. Также не известно, состоялось ли сделка или же бывший депутат Верховной рады Ахметов продолжает зарабатывать на угледобывающей отрасли России.