Якутск, , 05:11 — REGNUM Объёмы ВРП Якутии вернулись к доковидным показателям и составляют почти 1,5 трлн рублей. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на совещании с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым по итогам 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля в пресс-службе правительства региона.

Бюджет Bukvi.ru

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По росту промышленного производства, который составил 16,1%, Якутия заняла седьмое место в стране и второе — в ДФО. Это максимальный показатель для республики за 11 лет.

Рост экономики позитивно повлиял на наполнение регионального бюджета. В 2021 году в казну Якутии поступило 320,8 млрд рублей доходов — на 28% больше, чем годом ранее. Собственные доходы выросли на 47% до 190,2 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит бюджета Якутии в 2021 году составил порядка шести млрд рублей. Государственный долг республики в 2021 году уменьшили на 159 млн. рублей, осталось погасить ещё 49,9 млрд рублей кредитов.