Посёлок городского типа Шкотово, Приморский край, , 05:02 — REGNUM В районе села Романовка Шкотовского района 27 февраля произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

ДТП в Приморье Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

Читайте также: В Омской области возбуждено уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

Два легковых автомобиля столкнулись в районе 55 км автодороги «Артём — Находка — Порт Восточный». Всего пострадали семь человек.

Водитель автомобиля Toyota Prius, мужчина 1989 года рождения, двигался со стороны Находки в направлении Артёма. При обгоне он пересёк сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Axio.⠀

В результате столкновения травмы, не совместимые с жизнью, получили два пассажира автомобиля Toyota Axio: женщина 1989 года рождения и её дочь восьми лет.

С травмами различной степени тяжести в больницу доставили водителей и трёх пассажиров, в том числе ребёнка.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области возбудили уголовное дело на водителя внедорожника, спровоцировавшего смертельное ДТП на Сыропятском тракте.