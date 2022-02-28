Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2022, 04:38 — ИА Регнум. На Камчатке проверяли информацию о минировании прилетающих самолётов и аэропортов на территории края. Об этом на оперативном совещании 28 февраля рассказал заместитель председателя регионального правительства Сергей Миронов.

Airport-pkc.ru Аэропорт Петропавловск-Камчатский

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27 февраля поступило сообщении о минировании авиаборта, который прилетел в Петропавловск-Камчатский из Москвы. Пассажиров в течение часа не выпускали из самолёта.

«Незамедлительно отрабатывается, собираются факты и разрабатываются соответствующие документы о наличии зафиксированного факта или незафиксированного факта», — цитирует Миронова ИА «Кам 24».

Агентство сообщило со ссылкой на одного из пассажиров авиарейса из Москвы, что людей также задержали в зоне выдачи багажа. Сотрудник аэропорта при этом пояснил прилетевшим на Камчатку, что поступила информация о взрывном устройстве в ноутбуке одного из пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 28 февраля на электронные почты школ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах — уроки отменены, проводится эвакуация.