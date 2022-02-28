Никосия, , 04:35 — REGNUM Решение о закрытии авиасообщения с Россией приняли власти Кипра. Это следует из уведомления, опубликованного 28 февраля пресс-службой управления гражданской авиации страны.

Флаг Кипра Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В документе сказано, что всем воздушным судам, принадлежащим, зафрахтованным, либо иным способом находящимся под контролем российских авиакомпаний и граждан России запрещён вход в воздушное пространство Кипра. Запрещены взлёт, посадка, либо пролёт над территорией Кипра.

Исключение сделано для экстренных посадок, гуманитарных авиарейсов, поисково-спасательных полетов и возвратных рейсов для арендованных судов при наличии разрешения от управления гражданской авиации Кипра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении правительства Северной Македонии закрыть воздушное пространство для российских самолётов.

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