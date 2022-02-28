Владивосток, , 04:19 — REGNUM В Приморье начала работу горячая линии по регулированию цен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Цены Rotfront.su

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Звонки от приморцев принимают в ситуационном центре губернатора по номеру: 8 (423) 260-75-15 . Позвонив, можно оставить информацию о фактах завышения цен в магазинах на продукты питания и другие товары.

Все поступающие обращения на горячую линию будут проверяться — при подтверждении фактов завышения цен данные направят в антимонопольную службу.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит ФАС разобраться с завышением цен на бытовую технику.