В Приморье открыли горячую линию по контролю за ценами в магазинах
Владивосток, 28 февраля, 2022, 04:19 — ИА Регнум. В Приморье начала работу горячая линии по регулированию цен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.
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Цены
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Звонки от приморцев принимают в ситуационном центре губернатора по номеру:
Все поступающие обращения на горячую линию будут проверяться — при подтверждении фактов завышения цен данные направят в антимонопольную службу.
Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) просит ФАС разобраться с завышением цен на бытовую технику.