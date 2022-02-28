Владивосток, , 03:53 — REGNUM Рядом с селом Верхний Перевал Пожарского района Приморья сотрудники госохотнадзора и специалисты Центра «Амурский тигр» отловили конфликтного тигра, который за две недели съел несколько собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе центра.

Амурский тигр Сихотэ-Алинский заповедник

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Первое сообщение о тигре поступило 12 февраля. Специалисты приступили к его отпугиванию, но зверь не испугался. Росприроднадзор дал добро на отлов тигра. В ночь с 25 на 26 февраля тигра отловили.

«Необходимо отметить, что отлов тигра — это непростая операция, которая требует от ее участников высокого профессионализма и зачастую занимает длительное время. Но в этом случае животное удалось поймать буквально через несколько дней после того, как было принято такое решение. Это большая удача», — пояснил первый заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства региона Алексей Суровый.

Дикого зверя отправили в центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка. По результатам ветеринарного осмотра будет принято решение о выпуске его в лес. По снимкам с фотоловушек, зверь, скорее всего, молодой.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля село Верхний Перевал в Приморье оккупировали тигры — за сутки дикие животные съели пять собак во дворах.