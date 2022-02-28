Владивосток, 28 февраля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Во Владивостоке 28 февраля на электронные почты школ поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах — уроки отменены, проводится эвакуация, сообщили в городской мэрии.

Александра Майер ИА REGNUM В школе

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Всего эвакуируют детей и сотрудников из десяти школ: №№ 1, 67, 2, 57, 61, 77, 50, 5, 64 и 83.

Спецслужбы проводят проверку зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в очередной раз из-за поступившей информации о якобы заложенных бомбах эвакуируют детей и педагогов ряда образовательных учреждений.