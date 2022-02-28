Москва, , 03:29 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к ведущей проектно-конструкторской организации оборонного комплекса — АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (Тульская область). С предприятия решением судьи Ликшикова вместо запрашиваемых 298 млн рублей было взыскано 87 022 931,48 рубля неустойки по госконтракту. Решение еще могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

В основе судебного разбирательства лежал контракт от августа 2019 года на изготовление и поставку зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия «Панцирь-С».

Истец отметил, что «товар, подлежащий поставке в 2019 году, на сумму 8 573 298 979 рублей 86 копеек поставлен поставщиком с просрочкой». Просрочка, по данным министерства, составила 71 день. Также указывалось, что товар, подлежащий поставке в 2020 году на сумму 12 169 184 985 рублей 64 копейки также был поставлен не в срок, а с задержкой в 151 день. Это и стало основанием для обращения в суд за неустойкой.

Напомним, компания-ответчик с 2008 года — часть холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы».