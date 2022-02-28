Москва, 28 февраля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Министерства обороны России к ведущей проектно-конструкторской организации оборонного комплекса — АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (Тульская область). С предприятия решением судьи Ликшикова вместо запрашиваемых 298 млн рублей было взыскано 87 022 931,48 рубля неустойки по госконтракту. Решение еще могут обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В основе судебного разбирательства лежал контракт от августа 2019 года на изготовление и поставку зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия «Панцирь-С».

Истец отметил, что «товар, подлежащий поставке в 2019 году, на сумму 8 573 298 979 рублей 86 копеек поставлен поставщиком с просрочкой». Просрочка, по данным министерства, составила 71 день. Также указывалось, что товар, подлежащий поставке в 2020 году на сумму 12 169 184 985 рублей 64 копейки также был поставлен не в срок, а с задержкой в 151 день. Это и стало основанием для обращения в суд за неустойкой.

Напомним, компания-ответчик с 2008 года — часть холдинга АО «НПО «Высокоточные комплексы».