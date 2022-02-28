Красноярск, 28 февраля, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края в многомиллионном споре о взыскании задолженности по договору и неустойки с АО «Красноярский машиностроительный завод» отказал истцу, АО «Концерн «Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор», в удовлетворении иска. Вердикт может быть обжалован в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Суд

В основе спора лежал договор от 2016 года. Продукция, которую по нему должны были изготовить, производится «для использования в работах, проводимых в рамках СЧ ОКР по теме «Сармат-ИПК». Финансирование предполагалось за счёт федерального бюджета. Ориентировочная цена по договору, ставшему основной дела, — 1 024 227 265,21 рубля.

Причиной обращения в суд стала задолженность.

«Истец в обоснование требований указал на то, что отсутствие финансирования не является основанием для освобождения заказчика от исполнения обязательства по оплате выполненных работ; оплата не может быть поставлена в зависимость от перечисления ответчику денежных средств от третьих лиц», — уточнялось в материалах дела.

Ответчик на это напомнил в суде, что был согласован порядок окончательного расчета — «после получения средств от головного исполнителя (головного заказчика) — АО «ГРЦ Макеева» и государственного заказчика (Министерства обороны Российской Федерации), поскольку соответствующие средства не получены, срок для оплаты работ не наступил».

Напомним, дело слушалось с апреля 2021 года. Сумма исковых требований составляла 321 305 961,34 рубля. Третьим лицом в споре участвовало АО «ГРЦ Макеева».