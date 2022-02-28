Петропавловск-Камчатский, , 03:00 — REGNUM На Камчатке утром 28 февраля в акватории Берингова моря произошло землетрясение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Землетрясение Zeml.info

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По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло на глубине 30 км, магнитудой 4,7. Эпицентр землетрясения находился в 52 км от села Никольского Алеутского района.

Население подземные толчки не почувствовало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане вблизи побережья Камчатки в ночь на 26 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,1.