Петропавловск-Камчатский, 28 февраля, 2022, 03:00 — ИА Регнум. На Камчатке утром 28 февраля, в акватории Берингова моря, произошло землетрясение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zeml.info Землетрясение

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По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие магнитудой 4,7 произошло на глубине 30 км. Эпицентр землетрясения находился в 52 км от села Никольское Алеутского района.

Население подземные толчки не почувствовало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тихом океане, вблизи побережья Камчатки, в ночь на 26 февраля произошло землетрясение магнитудой 6,1.