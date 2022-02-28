Москва, , 03:00 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил финансовые претензии Роскосмоса к АО «Научно-исследовательская корпорация «Системы прецизионного приборостроения», взыскав неустойку по госконтракту восьмилетней давности. Вердикт судьи Ведерникова может быть обжалован в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Судья решил взыскать с АО «неустойку в размере 1 299 287,25 рубля», а «в удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказать». Полное решение пока не доступно для ознакомления.

Напомним, иск слушался с сентября 2021 года. Изначально сумма претензий госкорпорации к научно-производственной корпорации составляла 12 992 872,55 рубля.

Компания-ответчик учреждена на базе одноимённого ФГУП, которое ведёт свою историю с 1986 года. Среди разрабатываемой продукции, в том числе системы оптико-электронных и радио-оптических систем наземного, воздушного, космического и морского базирования. По открытым данным, АО было поставщиком в свыше 50 госконтрактах на общую сумму более 15 млрд рублей.