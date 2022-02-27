Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2022, 02:54 — ИА Регнум. В двух районах Сахалина 28 февраля возможен сход снежных лавин. Об опасности предупредили в областном управлении МЧС.

Scientif38 Лавина

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По данным противолавинного центра Сахалинского УГМС, лавинная опасность прогнозируется в Невельском и Холмском районах.

Спасатели напомнили населению правила поведения при попадании под снежную лавину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг либо выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности») после травмирования двоих детей в результате схода снега со льдом с крыши одного из домов.