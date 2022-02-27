Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2022, 02:47 — ИА Регнум. На Сахалине 26 февраля пропала группа туристов из шести человек. Найти их удалось только 27 февраля с помощью вертолёта Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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26 февраля туристы выехали с базы отдыха в районе села Охотское в сторону мыса Великан на снегоходе с санями. К вечеру они не вернулись и на связь не вышли. К поискам туристов подключились спасатели. 27 февраля в операции задействовали вертолёт, который вылетел к месту из Южно-Сахалинска.

Потерявшихся туристов обнаружили с воздуха на территории рыбоперерабатывающего предприятия «Соловьёвка». В медпомощи найденные шесть человек не нуждались, их доставили в Южно-Сахалинск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области спасли рыбаков, которые не могли самостоятельно выбраться к берегу.