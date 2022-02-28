Москва, 28 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Лучшие участники международного модуля программы по поддержке технологических стартапов StartHub. Moscow представят свои проекты потенциальным партнерам. Об этом 28 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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По её словам, бизнесмены и инвесторы встретятся 28 февраля на мероприятии International Demo Day, которое пройдет на площадке технохаба на «Красном Октябре».

«Свои проекты представят 20 лучших участников международной части программы. Резиденты получат обратную связь от экспертов по выходу на новые рынки. У предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес, будет возможность лично познакомиться с приглашенными инвесторами, а у корпораций — узнать о новых технологических решениях, чтобы в дальнейшем их использовать», — сообщила Сергунина.