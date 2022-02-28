Прага, , 02:17 — REGNUM Аномальный отток средств клиентов произошёл в дочернем филиале Сбербанка в Чехии, руководство банка приняло решение не открывать свои отделения 28 февраля, так как из-за предписания ЦБ РФ Сбербанк не сможет предоставить ликвидность в свой чешский филиал. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Филиалы Сбербанка в Чехии были закрыты 25 февраля из соображений безопасности, так как были зафиксированы случаи нападения на сотрудников банка и предотвращена попытка устроить погром в одном из отделений.

Клиентам чешского отделения Сбербанка доступны только ряд операций по картам и интернет-банкинг.

«Банк в Чехии обладает активами высокого качества, а все вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством», — сказано в сообщении пресс-службы банка.

Для разрешения возникшей ситуации Сбербанк тесно сотрудничает со своим акционером и Национальным банком Чехии. При этом Национальный банк Чехии отказал в финансовой поддержке Сбербанку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сбербанк в России работает в штатном режиме, никаких перебоев при оплате клиентами товаров и услуг как через собственные, так и партнёрские платежные сервисы, не наблюдается.

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