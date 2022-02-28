28 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Иван Коновалов, Василий Иванов, , 20:23 — REGNUM С 22 февраля в Саратовской области действуют пункты сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев республик. Корреспондент ИА REGNUM запечатлел события в одном из пунктов, организованном местным отделением партии «Единая Россия» Кировского района совместно с СГМУ им. В. И. Разумовского.

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Семья Пятницких приехала к одному из местных пунктов сбора на машине, полной необходимого продовольствия и вещей для детей. «В основе этого прежде всего сочувствие и желание помочь. Сегодня мы приобрели продукты питания: тушенка, крупы, детское питание, пряники, чай и средства гигиены», — воздерживаясь от лишних эмоций, сказал житель Саратова Георгий Пятницкий.

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Волонтеры помогают донести коробки с гумпомощью до пункта Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Елизавета рассказала, почему вызвалась в волонтеры «Единой России» при первой возможности: «В такое непростое время очень важно оказывать помощь тем, кому в данный момент тяжело. Нет чужой беды — есть общий народ!»

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса в здании Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание Саратовского государственного медицинского университета Василий Иванов © ИА REGNUM

В настоящее время в Саратове развернуто несколько пунктов сбора гуманитарной помощи.

Они расположены на улицах:

— Кутякова, 109;

— проспект Кирова, 1;

— Челюскинцев, 116;

— Орджоникидзе, 125.

Также граждане могут обратиться во все общественные приемные «Единой России» в Саратовской области.

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